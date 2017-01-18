



Традиции и приметы Второго Святвечера - 18.01.2017 11:24

День перед Крещением - 18 января - является особым, как и практически все дни в цикле рождественских праздников. В течение всего дня необходимо поститься, и только вечером, когда за стол садится вся семья, готовятся некоторые блюда, в том числе и так называемая "голодная кутья". На столе обязательно должны присутствовать вареники, вышеназванная кутья и узвар. Пост накануне необходим для того, чтобы подготовиться к празднованию Крещения.

18 января еще называют вторым Святвечером, и ужинать можно, как и в Рождественский Сочельник, с первой звездой. После прочтения молитвы можно приступать к трапезе. Первой полагается есть кутью, и ею же и заканчивается ужин после других блюд.

Принято считать, что морозы на Крещение - самые крепкие за всю зиму. С этим связаны народные традиции "призыва мороза". Хозяин дома, перед тем, как приступить к трапезе. набирал в ложку кутьи и у окна (можно и приоткрытого) трижды проговаривал: "Мороз, мороз, иди к нам кутью есть! Ах не идешь? Тогда не приходи и на рожь, на пшеницу, на всякую пашницу, не морозь ни нас, ни коней, ни скота, ни птицу!". Нередко дети также призывали мороз на кутью. Так, если после ужина оставалась кутья, ее относили курам, и считалось, что они будут хорошо нестись и плодиться.

С наступлением темноты на второй Святвечер полагалось вынести из дому дидуха и сжечь его, например, в саду. Это одна из традиций прощания с зимой и призыва весны. Для того, чтобы будущий урожай был богатым, пепел от сожженного дидуха рассыпали по огороду.

Святят воду и в Крещение, и накануне. Святой водой хозяин окропляет всех домочадцев, а также все, что есть дома и вокруг него. За хозяином в этот момент должен идти младший сын или дочь с тремя пирогами. Один пирог надо укусить в прихожей, второй - в кладовой, и еще один - во дворе.

Примечательно, что вода, освященная вечером, 18 января, так называемая вечерняя вода, считается более целебной, чем крещенская.

Накануне Крещения у девушек принято гадать, а дети отправляются щедровать.

По народным приметам считается, что погода 18 января будет такой, как на Масленицу. Поземка и метель, снегопад накануне Крещения - залог хорошего урожая. Если в крещенскую ночь будет полная луна, весной стоит ждать разлива рек. Мало снега на деревьях - значит, урожай ягод, фруктов и меда будет очень плохим, и наоборот. Яркие звезды на небе сулят приплод домашнего скота. В ночь на Крещение было принято бросать в колодец пригоршню снега, чтобы вода в нем не испортилась. Чтобы запастись красотой и крепким здоровьем, накануне Крещения можно было хорошо попариться в бане.

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