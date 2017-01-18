



Доноры крови живут дольше других - 18.01.2017 10:39

Доноры крови живут в среднем на 5 лет дольше, как сообщают представители Всемирной организации здравоохранения. Танное мнение разделяют ученые из университета Копенгагена, которые провели исследования базы доноров скандинавских стран.

Как было установлено, у доноров кровь постоянно обновляется, что положительным образом влияет на здоровье. Однако, такой эффект возможен только тогда, если человек регулярно сдает кровь, в течение жизни у него получается сдать примерно несколько литров. По сравнению с другими, те люди, которые получили звание почетного донора, зачастую гораздо реже имеют хронические заболевания.

Ученый-гематолог Густав Эдгрен отметил, что донорство укрепляет иммунитет. Кровь обновляется, в результате чего организм усиливает свои защитные функции, кожа сохраняет эластичность, и в целом человек гораздо меньше подвержен хроническим заболеваниям. Для молодого организма донорство является дополнительным стимулятором, тем боле, что он достаточно быстро восстанавливается - всего за полторы-две недели. Для взрослых доноров период восстановления уже немного дольше - в пределах нескольких недель-месяца.

Донорство также хорошо влияет на состояние внутренних органов, и все благодаря тому, что организм производит свежую кровь, приводя в тонус тело и все органы в целом.

В связи со всем вышеуказанным можно утвержджать, что продолжительность жизни доноров больше, чем у других людей, и не последнюю роль в этом играет психологический эффект. Доноры беспокоятся о своем здоровье, как правило, лучше, не злоупотребляют алкоголем и не курят, в целом, ведут здоровый образ жизни, поскольку им важно, чтобы кровь была полезной.

В среднем, в организме человека имеется около 5,5 литров крови. Без вреда для организма у донора могут взять от 350 до 450 мл крови. На состояние здоровья и самочувствие у здорового человека такая потеря крови практически никак не влияет. Впрочем, организм все же ощущает уменьшение количества крови, в результате чего свою работу активизирует костный мозг, чтобы наладить производство новой крови. Клетки крови начимнают образовываться в ускоренном темпе. Если такой процесс проводится регулярно, организм действует по накатанной схеме, и в случае возникновения критических ситуаций может применять тот же механизм. Это означает, что даже с более крупными кровопотерями организм донора может справиться без проблем.

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