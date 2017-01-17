



В результате пожара погиб пожилой черновчанин - 17.01.2017 14:12

В одной из квартир девятиэтажного дома, расположенного в Черновцах на бульваре Героев Крут, возникло возгорание. Предположительно, пожар могла вызвать неисправность в работе электроудлиннителя, который привел к короткому замыканию.

В службу спасения по номеру 101 обратились соседи, которые заметили густой дым из квартиры.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже охватил площадь 20 квадратных метров. В помещении спасатели обнаружили 84-летнего владельца квартиры, который был без сознания. Мужчину тут же передали врачам, которые начали проводить реанимационные мероприятия. К сожалению, пострадавший скончался в машине скорой помощи, так и не прийдя в чувство.

Наряду с этим спасатели эвакуировали жителей дома. Дело в том, что пожар в квартире вызвал сильное задымление, которое могло привести к отравлению угарным газом жителей соседних квартир. В результате, в безопасное место был эвакуирован 31 житель дома.

Платиновая Буковина, Черновцы

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