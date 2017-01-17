



В Европарламенте выбирают нового президента - 17.01.2017 11:46

Мартин Шульц, возглавлявший Европейский парламент, вновь возвращается в немецкую политику. Так, сгеодня, 17 января, в Брюсселе состоятся выборы нового президента Европарламента. К слову, Шульц еще в ноябре прошлого года заявлял, что на третий срок президентства в Европарламенте выдвигать свою кандидатуру не намерен. Вместо этого он будет баллотироваться в Бундестаг в качестве главы списка СПД в земле Северный рейн - Вестфалия.

Стоит отметить, что выборы будут осуществляться в несколько этапов. Из семи кандидатов один буквально в последний момент решил не выставлять свою кандидатуру. При этом, явного лидера голосования также нет.

Примечательно, что в предыдущие годы президентство разделяли Прогрессивный альянс социалистов и демократов, а также Европейская народная партия, так как они поддерживали кандидатов друг друга. Так, Европейская народная партия на этот раз поддерживает своего кандидата - итальянца Антонио Таджани. И тальянец Джанни Пителла на этот раз является кандидатом от социалистов и демократов.

В ходе первых трех раундов голосования кандидату необходимо набрать большинство голосов. В рамках четвертого раунду побеждает тот из кандидатов, кто получил наибольшее количество голосов.

Напомним, выборы президента ЕП проходят раз в 2,5 года.о Европарламент с 2012 года возглавлял Мартин Шульц. В январе 2017 года завершается срок действия его мандата.

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