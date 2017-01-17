



18 января возле Земли пролетит яркий астероид - 17.01.2017 10:20

Самый яркий астероид нынешнего года появится в небе уже завтра, 18 января. Увидеть болид Веста можно будет невооруженным взглядом, если, конечно же, небо не будет затянуто облаками.

Данный астероид не представляет опасности для Земли, и пройдет на расстоянии 229 миллионов километров от нашей планеты.

Данный болид был открыт Генрихом Ольберсом 29 марта 1807 года. Такое название небесному телу ученый дал в честь римской богини - хранительницы домашнего очага. В главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером Веста занимает второе место по массивности. Поверхности болида яркая, благодаря чему его можно увидеть и без специнструментов. В поперечнике Веста составляет 576 километров.

Зонд NASA "Рассвет" приблизился к Весте в 2011 году и до 2012 года проработал рядом с астероидом. Было установлено, что на Весте в свое время находились запасы воды.

Стоит отметить, что в 2017 году можно будет наблюдать различные астрономические явления. 26 февраля состоится кольцеобразное затмение Солнца, при котором звезда не полностью будет перекрываться поверхность Луны. К сожадению, в Украине не будет достаточных условий для наблюдения этого затмения, однако явлением смогут насладиться жители южных регионов Африки и Южной Америки. Полное солнечное затмение произойдет уже летом, 21 августа.

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