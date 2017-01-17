



Из Черновцов вывезли более 1000 кубометров снега - 17.01.2017 09:48

Во время подготовки к Маланка-фесту в Черновцах из города с 9 по 13 января было вывезено 1068 кубометров снега.

В департаменте жилищно-комсунального хозяйства сообщили, что с центральных улиц за указанный период времени было осуществлено 239 рейсов по вывозу снега. Всего к работе было привлечено более 20 работников и 12 единиц спецтехники.

Снег вывозили со следующих улиц - Котляревского, Ивана Франко, М.Кордубы, С.Бандеры, Е.Штейнбарга, Университетской, Шевченко, Чайковского, Заньковецкой, с части Головной, а также с площадей - Центральной, Театральной и площади Филармонии.

Черновчане выступают за то, чтобы вывоз снега продолжился. Многие утверждают, что на тротуарах очень много снега и на других улицах города.

Платиновая Буковина, Черновцы

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