Из Черновцов вывезли более 1000 кубометров снега- 17.01.2017 09:48
Во время подготовки к Маланка-фесту в Черновцах из города с 9 по 13 января было вывезено 1068 кубометров снега.
В департаменте жилищно-комсунального хозяйства сообщили, что с центральных улиц за указанный период времени было осуществлено 239 рейсов по вывозу снега. Всего к работе было привлечено более 20 работников и 12 единиц спецтехники.
Снег вывозили со следующих улиц - Котляревского, Ивана Франко, М.Кордубы, С.Бандеры, Е.Штейнбарга, Университетской, Шевченко, Чайковского, Заньковецкой, с части Головной, а также с площадей - Центральной, Театральной и площади Филармонии.
Черновчане выступают за то, чтобы вывоз снега продолжился. Многие утверждают, что на тротуарах очень много снега и на других улицах города.
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