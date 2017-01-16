



Украина направляет в суд очередной иск против РФ - 16.01.2017 16:38

Министерству иностранных дел было немедленно поручено направить в Международный суд ООН иск против РФ. Такое поручение выдал президент Украины Петр Порошенко.

Власти Украины выступают с обвинением в адрес правительства России в нарушении Конвенций ООН, направленных на ликвидацию всех форм расовой дискриминации и противодействие финансированию терроризма. С таким заявлением Порошенко выступил во время встречи, в которой также принимали участие замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, а также заместителями Администрации президента Украины Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

Порошенко отметил, что Россия, признанная страной-агрессором, демонстрирует грубые нарушения международного права в течение уже трех лет, продолжая незаконную оккупацию Крымского полуострова, а также части Луганской и Донецкой областей. В Крыму, как подчернул президент, продолжается поддержка политики дискриминации и уничтожения.

Более сотен тысяч невинных людей стали жертвами террористических актов, совершенных российскими боевиками, многие люди были вынуждены покинуть свои дома. Те же, кто остался в Крыму и на Донбассе, подвергаются постоянным преследованиям и даже пыткам.

При этом, Порошенко также подчеркнул, что на счету российских военных- - множество других преступлений против мирного населения, в особенности, обстрелы Мариуполя, расстрелянный автобус в Волновахе, сбитый пассажирский авиарейс МН17.

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