



Черновицким школьникам вернут расширенные завтраки - 16.01.2017 14:38

Питание по системе шведских столов снова предлагается вернуть в черновицкие школы, так же, как и расширенные варианты завтраков. В нынешнем году планируется возобновить питание для школьников начальной школы, какое предлагалось в позапрошлом году.

По заявлению начальника Черновицкого городского управления образования Сергея Мартынюка, дважды в неделю школьники будут получать облегченный завтрак - булочка или бутерброд с чаем. Три раза в неделю завтрак будет расширенным. Это могут быть макароны с сымром и яйцом, картофельное пюре с котлетой или молочная каша.

Финансирование завтраков для учащихся начальной школы осуществляется за счет городского бюджета. В главной смете города на эти нужды предусмотрено более 23 тысяч гривен, расчете примерно 8,79 гривны на одного ученика.

Питание по системе "шведских столов" планируют возобнвить в трех школах - №6, 16 и 28. Кроме того, до конца текущего года еще в девяти общеобразовательных школах планируется ввести "шведские столы".

Платиновая Буковина, Черновцы

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