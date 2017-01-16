Черновицким школьникам вернут расширенные завтраки- 16.01.2017 14:38
Питание по системе шведских столов снова предлагается вернуть в черновицкие школы, так же, как и расширенные варианты завтраков. В нынешнем году планируется возобновить питание для школьников начальной школы, какое предлагалось в позапрошлом году.
По заявлению начальника Черновицкого городского управления образования Сергея Мартынюка, дважды в неделю школьники будут получать облегченный завтрак - булочка или бутерброд с чаем. Три раза в неделю завтрак будет расширенным. Это могут быть макароны с сымром и яйцом, картофельное пюре с котлетой или молочная каша.
Финансирование завтраков для учащихся начальной школы осуществляется за счет городского бюджета. В главной смете города на эти нужды предусмотрено более 23 тысяч гривен, расчете примерно 8,79 гривны на одного ученика.
Питание по системе "шведских столов" планируют возобнвить в трех школах - №6, 16 и 28. Кроме того, до конца текущего года еще в девяти общеобразовательных школах планируется ввести "шведские столы".
Коментарі (0)
Другие новости:
- 16.01.2017 14:20
- 16.01.2017 12:53
- 16.01.2017 12:22
- 16.01.2017 11:55
- 16.01.2017 11:07
- 16.01.2017 10:53
- 16.01.2017 10:36
- 16.01.2017 10:25
- 16.01.2017 09:36
- 16.01.2017 09:18