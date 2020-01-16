



Исследовать космос в будущем будут роботы - 16.01.2017 12:53

Для изучения космоса вскоре может быть использован искусственный интеллект. Ученые уже знают примерную дату, когда ИИ поможет полноценно изучать просторы Вселенной.

Такими новостями делятся исследователь Андреас Хейн из Великобритании. По его мнению, специальная машина, которая получит аналогичные человеческим умственные способности, сможет быть создана примернро в 2050-2060 годах.

Подобная машина может стать основой миссии на другие планеты. Речь идет о космическом корабле с интеллектом, а также сверхмощным двигателем, источником энергии и радиатором.

В NASA ранее также делились аналогичными предположением. Ученые утверждают, что в освоении Луны существенную помощь могут оказать именно роботы. Специалисты смоделировали ситуацию и вычислили, что для создания автономной колонии роботов на спутнике Земли потребуется 20 лет работы, а также отправка на Луну по меньшей мере 12 тонн полезной нагрузки. Успешная реализация данного проекта подразумевает удаленное управление колонией роботов с Земли.

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