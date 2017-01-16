



Сегодня в Минске пройдут очередные трехсторонние переговоры - 16.01.2017 10:25

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе проведет встречу в понедельник, 16 января, в Минске.

О предстоящей встрече сообщила Ольга Айвазовская, участник политической подгруппы трехсторонней контактной группы от Украины.

По словам Айвазовской, данное заседание будет первым, которое трехсторонняя группа проведет в нынешнем году.

Напомним, что в прошлом году в результате последней встречи участники Трехсторонней контактной группы, которая состоялась в декабре 2016 года, стороны пришли к соглашению о полном прекращении огня с 0:00 24 декабря.

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