Авиарейс из Черновцов задерживают из-за тумана- 16.01.2017 09:36
Вылет рейса Черновы-Киев в понедельник утром, 16 января, задерживается по причине неблагоприятных погодных условий.
Как сообщают представители международного аэропорта "Черновцы", рейс должен был отправиться в 7:00. Для этого были выполнены все условия, в частности, была расчищена взлетная полоса. Кроме того, в штатном режиме работают все службы аэропорта.
Причина того, что самолет не может вылететь - сильный туман. В аэропорту отмечают - как только туман рассеется, борт получит разрешение на вылет.
Пассажиры рейса Черновцы-Киев в настоящий момент находятся в зале ожидания.
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