В Турции на заводе произошел взрыв 13 01 2017- 13.01.2017 14:36
В турецкой провинции Коджаэли, что на западе страны, в пятницу, 13 декабря, на заводе по переработке металлолома прогремел взрыв.
Как стало известно, на предприятии взорвалась печь, предназначенная для плавки металла.
Один человек в результате данного происшествия погиб, и ще 15 рабочих получили ранения. На место инцедента были направлены кареты скорой помощи и бригады спасателей.
Пострадавших немедленно госпитализировали в ближайшие медучреждения.
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