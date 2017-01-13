



В Турции на заводе произошел взрыв 13 01 2017 - 13.01.2017 14:36

В турецкой провинции Коджаэли, что на западе страны, в пятницу, 13 декабря, на заводе по переработке металлолома прогремел взрыв.

Как стало известно, на предприятии взорвалась печь, предназначенная для плавки металла.

Один человек в результате данного происшествия погиб, и ще 15 рабочих получили ранения. На место инцедента были направлены кареты скорой помощи и бригады спасателей.

Пострадавших немедленно госпитализировали в ближайшие медучреждения.

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