



В зоне АТО ранены трое бойцов ВСУ - 13.01.2017 12:59

В одном из секторов зоны антитеррористической операции силами ВСУ был принят бой 12 января, в результате чего силы АТО понесли потери.

Отмечается, что боевики по всей линии фронта активно использовали минометы, боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию. Снайперы работали по позициям в районе Мариуполя.

Количество обстрелов в зоне АТО в четверг, 12 января, за последний месяц было наибольшим - всего террористы нанесли 78 ударов за прошедшие сутки. В штабе АТО отмечают, что в боях были ранены трое украинских военнослужащих.

При этом, боевики вели обстрел позиций украинской армии на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Широкино и Водяное, используя минометы. Гранатометы и стрелковое оружие незаконные ворруженные формирования использовали в районе Гнутово, Марьинки, Красногоровки, Павлополя. По Талаковке вели огонь из БМП. Снайпер работал по позициям в районе Талаковки и Широкино.

На Луганском направлении боевики использовали тяжелую артиллерию калибра 152 мм калибра. Больше всего обстрелов было зафиксировано в районе Новозвановки, Калиново и Попасной. Позиции в районе Крымского, Золотого, Новозвановки и Сентяновки попали под огонь минометов калибра 120 мм и 82 мм. Новоалександровка и новозвановка подверглись обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов.

На Донецком направлении бои проходили в районе Троицкого и Авдеевки.

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