НАПК проверит будущих судей Верховного суда- 13.01.2017 09:48
Кандидатов на посты судей Верховного суда будут проверять в рамках спецмероприятий Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.
О подготовке спецпроверки в пятницу, 13 января, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.
Проверке предшествуют запросы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в соответствии с законами "О судоустройстве и статусе судей", "О предупреждении коррупции", а также порядка проведения спецпроверки в отношении лиц, претендующих на посты, которые предусматривают занятие ответственного и особо ответственного положения, должностей с повышенным риском коррупции. Данный порядок был утвержден постановлением Кабинетам министров Украины.
12 января на заседании Национального агентства было принято решение о проведении проверки достоверности тех ведомостей, которые были указаны в декларациях за 2015 год.
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