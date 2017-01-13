НАПК проверит будущих судей Верховного суда

- 13.01.2017 09:48
НАПК проверит будущих судей Верховного суда

Кандидатов на посты судей Верховного суда будут проверять в рамках спецмероприятий Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

О подготовке спецпроверки в пятницу, 13 января, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Проверке предшествуют запросы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в соответствии с законами "О судоустройстве и статусе судей", "О предупреждении коррупции", а также порядка проведения спецпроверки в отношении лиц, претендующих на посты, которые предусматривают занятие ответственного и особо ответственного положения, должностей с повышенным риском коррупции. Данный порядок был утвержден постановлением Кабинетам министров Украины.

12 января на заседании Национального агентства было принято решение о проведении проверки достоверности тех ведомостей, которые были указаны в декларациях за 2015 год.

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Ключові слова: кандидаты в судьи Верховного суда, Верховный суд Украина, НАПК

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