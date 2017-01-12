В Украине из-за обморожений погибло 40 человек

- 12.01.2017 13:53
В Украине из-за обморожений погибло 40 человек

По состоянию на 12 января 2017 года в Украине в результате обморожения погибло 40 человек. Как отмечается, 27 человек замерзли насмерть на улице, 3 погибли в медучреждениях, и 10 - в собственных домах.

Такие данные озвучила глава управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф при Минздраве Татьяна Тимошенко.

Министерство здравоохранения отмечает, что за помощью в результате обморожений по состоянию на 12 января обратилось всего 869 человек. Из них 753 человека были госпитализированы.

Что касается летальных исходов в случае замерзания, то больше всего случаев зафиксировано в Ровенской, Львовской, а также Николаевской областях.  В большинстве случаев к обморожению приводит алкогольное опьянение с дальнейшим замерзанием.

Спасатели заявляют - алкоголь ни в коем случае не является средством, которое поможет согреться. Спиртное создает иллюзию тепла, в то время как сосуды, наоборот, сужаются. Спасатели рекомендуют одеваться по погоде, не использовать алкоголь для обогрева, и по возможности стараться меньше времени проводить на морозе.

 

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