



Праздник От Рождества до Иордана в Черновцах 22 01 2017 - 12.01.2017 11:33

Традиционный фольклорно-этнографический праздник "От Рождества до Иордана" состоится в Черновицком областном музее под открытым небом 22 января. Начало мероприятий запланировано на 12:00.

Данный праздник провоодится с целью поддержания и сохранения древних традиций зимних празднований, характерных для Буковины, а также сохранения источников аутентичного фольклора в действах маланки, щедривках и колядках, иорданских песнях, народных песнях и плясках, костюмах, народных ремеслах и так далее.

Проведение мероприятий направлено на развитие, сохранение и популяризацию традиций, культуры края, развитие фольклорно-этнографических коллективов, изучения народного творчества, расширения репертуара, а также возрождения обрядов, характерных для цикла рождественских праздников. Праздник "От Рождества до Иордана" проводится с целью привить чувство уважения к истокам культуры народа, сформировать духовно-эстетическую подоплеку современного общества.

Организаторы уверяют - мероприятия будут интересными для всех гостей, для туристов, и в особенности - для молодых людей.

В программе празднования "От Рождества до Иордана" - выступления коллективов маланкарей, вертепов, колядки, щедривки, иорданские песни. Также состоится большой круг коляды. На сцене состоится также фольклорный праздник. Также под конец также будет зажжена праздничная ватра.

Традиционное мероприятие "От Рождества до Иордана" проводится при участии управлении культуры Черновицкой областной госадминистрации, Черновицкого областного музея народной архитектуры и быта (музей под открытым небом), учебно-методического центра культуры Буковины.

Платиновая Буковина, Черновцы

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