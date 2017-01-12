Подробности происшествия в Лукьяновском СИЗО 11 01 2016- 12.01.2017 10:09
Прошлой ночью в Лукьяновском СИЗО произошел инцидент с бывшими бойцами батальона "Торнадо". Как стало известно, один из бойцов Максим Глебов предпринял попытку отрезать себе ухо. К слову, Глебов 11 января был в суде и давал показания.
По словам экс-торнадовца, бойцы батальона удерживали людей в подвале на незаконных основаниях. При этом, Глебов назвал минимум пять имен пострадавших. На него накинулся Руслан Онищенко, бывший командир батальона. Пребывая на грани, по дороге в Лукьяновское СИЗО Глебов отрезал себе ухо. Другие заключенные принялись звать на помощь, и Глебова вскоре забрали на скорой помощи в больницу.
Как стало известно, Глебову провели операцию, после чего его вернули в следственный изолятор.
Константин Стогний в своей Facebook написал, что по предварительной информации, экс-торнадовцы планировали устроить акцию протеста против необъективности судебного процесса, а также проведения следствия. Бойцы предприняли попытку напасть на одного из сотрудников, один из заключенных попытался отрезать себе ухо.
Спустя некоторое время нардеп Игорь Мосийчук (Радикальная партия) опроверг информацию о бунте в СИЗО. В то же время, он отметил, что раненному заключенному сотрудники изолятора не помогли, а закрылись в магазине, при этом, от вида крови один из них потерял сознание.
Мосийчук призвал Министерство юстиции провести серьезный анализ кадров в пенитенциарных учреждениях Украины, чтобы на местах оставались адекватные сотрудники, которые непосредственно общаются с заключенными.
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