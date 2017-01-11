



Силы АТО отбили важные позиции под Светлодарской дугой - 11.01.2017 15:56

По словам спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александра Мотузяника, украинским силовикам удалось отвоевать часть позиций у террористов в районе Светлодарской дуги.

Мотузяник отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины смогли отвоевать две важные новые позиции. При этом, Минские договоренности не нарушались, и воинам АТО даже не пришлось пересекать линию разграничения.

Спикер АТО также сообщил, что накануне, 10 января, в районе поселка Тарамчук Донецкой области, имело место боевое столкновение. Вечером диверсионно-разведывательная группа противника предприняла попытку атаки сил АТО в районе поселка Тарамчук. Силы ВСУ сработали оперативно и отбили атаку боевиков.



Также отмечается, что в период новогодних праздников в районе проведения антитеррористической операции существенно увеличилось количество обстрелов позиций сил АТО боевиками. В результате атак боевиков "ДНР" в двух населенных пунктах погибли люди из числа мирного населения.

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