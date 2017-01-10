Panasonic представили гибкие компактные аккумуляторы

- 11.01.2017 13:34
Panasonic представили гибкие компактные аккумуляторы

Компания Panasonic, которая является одним из крупнейших в мире создателей литий-ионных батарей, продемонстрировала в Лас-Вегасе на выставке CES три прототипа аккумуляторов. Их уникальность состоится в том, что они не содержат жестких элементов. А это означает, что такие аккумуляторы найдут применения в конструкции носимых гаджетов.

Размеры самой большой аккумуляторной батареи составляют 40х65 мм. У средней параметры составляют 35х55 мм, и 28,5х39мм - таковы параметры самого маленького аккумулятора. Толщина их составляет всего 0,45 мм, что в два раза тоньше кредитной карты. Аккумуляторы позволяют делать небольшие деформации без нанесения вреда - их можно скруживать до угла в 25% и сгибать до радиуса 25 мм.

Гибкие аккумуляторы от Panasonic весят от 1 до 2 грамм, и имеют мощность 3,8 вольт.

Стоит отметить, что компания еще в сентябре сообщила о том, что в области создания гибких и тонких батарей для мобильных устройств наметились существенные успехи. В конце 2016 года в Panasonic заявили о том, что в строительство нового завода по поставкам солнечных батарей для Tesla планируется вложить порядка 260 миллионов долларов. Соглашение предусматривает подписание договора на приобретение компанией Tesla на долгосрочной основе, и Panasonic обязывается покрыть капитальные затраты на строительство. Производственный процесс должен стартовать уже летом 2017 года. 

Платиновая Буковина

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