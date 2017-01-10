На Буковине задержан разыскиваемый Интерполом иностранец- 11.01.2017 11:14
В Черновицкой области был задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом.
Отмечается, что в пункте пропуска "Мамалыга" 7 января ночью был задержан гражданин Молдовы. Его задержали сотрудники Черновицкого отряда пограничной службы. У мужчины проверили документы, и в результате сработала база данных Итерпола.
Как выяснилось, гражданин Молдовы 1986 года рождения числился в международном розыске в базе Интерпола. Предполагалось арестовать его и экстрадировать в Румынию в дальнейшем. В соответствии с данными Генерального секретариата Интерпола, мужчину должны привлечь к уголовной ответственности за мошенничество против государства и создание преступной группировки.
Об обнаружении преступника черновицкие пограничники сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в городе Киев. Гражданина Молдовы передали сотрудникам Национальной полиции.
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