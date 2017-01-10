



На Буковине задержан разыскиваемый Интерполом иностранец - 11.01.2017 11:14

В Черновицкой области был задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом.

Отмечается, что в пункте пропуска "Мамалыга" 7 января ночью был задержан гражданин Молдовы. Его задержали сотрудники Черновицкого отряда пограничной службы. У мужчины проверили документы, и в результате сработала база данных Итерпола.

Как выяснилось, гражданин Молдовы 1986 года рождения числился в международном розыске в базе Интерпола. Предполагалось арестовать его и экстрадировать в Румынию в дальнейшем. В соответствии с данными Генерального секретариата Интерпола, мужчину должны привлечь к уголовной ответственности за мошенничество против государства и создание преступной группировки.

Об обнаружении преступника черновицкие пограничники сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в городе Киев. Гражданина Молдовы передали сотрудникам Национальной полиции.

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