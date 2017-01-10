Регистрация на пробное ЗНО 2017 стартует сегодня

- 10.01.2017 12:27
Регистрация на пробное ЗНО 2017 стартует сегодня

Начало регистрации для участия в пробном тестировании - ЗНО 2017 запланировано на 10 января. 

Таким образом, все желающие принять участие в пробном тестировании в нынешнем году уже с сегодняшнего дня могут пройти процесс регистрации на сайте своего регионального центра оценивания качества образования. Процесс регистрации будет доступен участникам в период с 10 по 31 января. Стоимость пробного ЗНО 2017 по одному предмету составляет 129 гривен.

1 апреля 2017 состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе. 8 апреля - дата проведения пробного тестирования по остальным предметам ЗНО-2017, а именно - физики, химии, биологии, географии, истории Украины, английскому, немецкому, испанскому, французскому, русскому языкам.

Отмечается, что пробное ЗНО будет проходить в форме тестов по определенному предмету. Все они соответствуют программам внешнего независимого оценивания знаний, структуре сертификационных работ и их характеристикам. Так, стоит напомнить, что результаты пробного ЗНО - это проверка способностей и подготовка к процессу основного тестирования. По итогам проведения пробного ЗНО можно узнать свой результат, но на результат в рамках основной сессии ЗНО 2017 он никоим образом влиять не будет.

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