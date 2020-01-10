



В Чорторые с начал года погибло 44 лебедя - 10.01.2017 11:32

В пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации отмечают, что с 1 января 2017 года в селе Чорторыя на озере погибло 44 лебедя.

По словам начальника главного управления Государственной продпотребслужьы в Черновицкой оббасти Александра Александрюка, еще один лебедь погиб в понедельник, 9 января. На сегодня все 180 лебедей клинически здоровы, дальнейшего падежа не зафиксировано по состоянию на 10 января.

Александрюк отметил, что в селе Чорторыя была проведена дезинфекция помещения и прилежащей территориии дворов частных секторов местных жителей, а также был осуществлен обход территорий домохозяйств с целью локализовать и ликвидировать возбудителя высокопатогенного гриппа птицы, который и привел к гибели лебедей. Больную птицу изъяли и сожгли.

В Черновицкой области присутствуют различные хозяйства по разведению птицы. На них был усилен контроль касаемо завоза кормов, а также движения людей. Максимальное внимание уделяется дезинфекции, и строжайшему контролю подвергается соблюдение ветеринарно-санитарных норм.

Платиновая Буковина, Черновцы

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