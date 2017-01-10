Украина готова к подписанию соглашения об открытом небе- 10.01.2017 11:30
Украинское правительство предполагает скорейшее разблокирование подписани соглашения об общем авиапространстве. По словам заместительницы министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль, уже имеются предварительные договоренности на этот счет.
О подписании договра об открытом небе Зеркаль сообщила, озвучивая ближайшие планы на 2017 год. При этом, по ее словам, официальный Киев настроен достаточно оптимитично.
Дело в том, что премьер-министр испании Мариано Рахой отметил, что страна будет придерживаться позиции исключения из соглашения малых аэропортов. Это позволит дистанциироваться от проблемы Гибралтара и открыть путь к подписанию соглашения об открытом небе с ЕС. При этом, чиновница отметила, что подобная схема также устраивает и Вликобританию.
Напомним, что в конце 2013 года подписание соглашения об открытом небе - общем авиационном пространстве - было приостановлено по причине спор Испаниии и Великобритании касаемо статуса аэропорта Гибралтара. С подписанием договора об открытом небе украинский рынок пополнится более дешевыми авиалиниями.
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