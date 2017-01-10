НБУ готовится представить 1000-гривневую банкноту- 10.01.2017 10:08
Перечень украинских банкнот может пополниться новинкой - купюрой номиналом 1000 гривен. О таком нововведении заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.
Впрочем, Сологуб отметил, что информация о том, кто будет изображен на купюре, пока что держится встрогом секрете. Также он подчеркнул, что судя по всему, интрига будет сохраняться не так уж доолго.
По словам замглавы НБУ, зачастую появление новых купюр большого номинала является стимулирующим фактором для теневой экономики. Такеи купюры больше всего интересуют фальшивомонетчиков.
Однако, были проведены расчеты, была дана оценка изменениям монетарной базы и уровню цен в Украине, что позволило утверждать целесообразность учреждения в Украине купюры номиналом 1000 гривен.
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