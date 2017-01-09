



В Германии запустили полностью экологичные поезда - 09.01.2017 16:30

Благодаря показателям безопасности и комфорта железная дорога пользуется большой популярностью, как в плане пассажирских, так и грузовых перевозок. Нередко этот вид транспорта может быть выгоднее и удобнее путешествий на автомобиле по разным причинам. Впрочем, есть и довольно серьезный минус - поезда используют источники энергии, которые ззагрязняют окружающую среду, потому об экологичности говорить не приходится.

Так, в Германии появились экологически чистые поезда под брендом Locomore. Locomore позиционирует себя как эко-железнодорожная компания. Экологичность заключается в использовании электричества, что не дает отходов и не вредит окружающей среде. Поставки электричества осуществляются компанией Naturstrom AG, в распоряжении которой 169 фотолектрических систем, 24 завода биомассы, 77 ветровых турбин, а также 6 гидроэлектростанций. Энергию от Naturstrom AG получает производство, а также несколько десятков тысяч человек.

Поезда Locomore рабтают на возобновляемых источниках энергии, в связи с чем стоимость билетов на такой транспорт в разы ниже, чем на поезда аналогичных направлений. Для поездки на поезде Locomore билеты можно приобрести в онлай-режиме.

Среди прочих преимуществ Locomore - тихий и более плавный ход транспорта, а значит, и гораздо меньшее шумовое загрязнение окружающей среды. В вагонах имеются розетки для подзарядки устройств, а также беспроводной доступ к Интернету.

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