



Прикмети в новорічну ніч 2017 - 31.12.2016 19:19

Новий рік 2017 - це час чарівництва, магії і здійснення мрій. Ми завжди загадуємо бажання під бій курантів, і завжди чекаємо щоб воно здійснилося.

Вважається, що саме в новорічну ніч відкривається двері у власне майбутнє. Для цього достатньо знати головні прикмети на новий рік 2017.

Як підготуватися до свята

Так як Новий рік завжди був сімейним святом, але у вас в цю казкову ніч не вийде зібрати за одним столом всіх родичів, в перші дні нового року їх обов'язково потрібно відвідати.

Крім того, варто постаратися запам'ятати сон, який наснився в новорічну ніч і відтворити навіть найдрібніші деталі. Згідно з народними прикметами, він допомагає дізнатися, якими будуть найближчі 12 місяців.

Що не можна робити

У святкові дні не можна виносити сміття з хати, якщо знехтувати цією порадою, в сім'ї може настати розбрат.

Категорично заборонено в Новий рік 2017 позичати або брати в борг гроші, або щастя буде обходити стороною. У свято варто покласти в кишеню гроші, завдяки чому можна буде захистити себе від можливих фінансових проблем.

Існує одна цікава традиція - в святкову ніч потрібно надягати все нове, починаючи від сукні і аж до прикрас. Якщо дотримуватися цієї прикмети, то в новому році чекає багато обновок і приємних подій.

Червоний Півень подарує удачу і буде сприяти протягом усього 2017 року тим, хто зробить вибір на користь святкового вбрання червоного кольору. Ідеальним доповненням образу будуть аксесуари з пір'ям і блискучі прикраси.

Платиновая Буковина, Черновцы

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