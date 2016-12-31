Прикмети в новорічну ніч 2017- 31.12.2016 19:19
Новий рік 2017 - це час чарівництва, магії і здійснення мрій. Ми завжди загадуємо бажання під бій курантів, і завжди чекаємо щоб воно здійснилося.
Вважається, що саме в новорічну ніч відкривається двері у власне майбутнє. Для цього достатньо знати головні прикмети на новий рік 2017.
Як підготуватися до свята
Так як Новий рік завжди був сімейним святом, але у вас в цю казкову ніч не вийде зібрати за одним столом всіх родичів, в перші дні нового року їх обов'язково потрібно відвідати.
Крім того, варто постаратися запам'ятати сон, який наснився в новорічну ніч і відтворити навіть найдрібніші деталі. Згідно з народними прикметами, він допомагає дізнатися, якими будуть найближчі 12 місяців.
Що не можна робити
У святкові дні не можна виносити сміття з хати, якщо знехтувати цією порадою, в сім'ї може настати розбрат.
Категорично заборонено в Новий рік 2017 позичати або брати в борг гроші, або щастя буде обходити стороною. У свято варто покласти в кишеню гроші, завдяки чому можна буде захистити себе від можливих фінансових проблем.
Існує одна цікава традиція - в святкову ніч потрібно надягати все нове, починаючи від сукні і аж до прикрас. Якщо дотримуватися цієї прикмети, то в новому році чекає багато обновок і приємних подій.
Червоний Півень подарує удачу і буде сприяти протягом усього 2017 року тим, хто зробить вибір на користь святкового вбрання червоного кольору. Ідеальним доповненням образу будуть аксесуари з пір'ям і блискучі прикраси.
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