В Индии поезд сошел с рельсов 28 12 2016. Есть жертвы- 28.12.2016 10:42
В Индии в среду, 28 декабря, на железной дороге произошла авария, в результате которой погибло двое человек.
Отмечается, что инцедент случился около 6 часов утра по местному времени.
Во время пересечения моста через сухой канал поезд сошел с рельсов. Это произошло недалеко от железнодорожного вокзала Рура, примерно в 70 километрах от Канпура.
По информации местных источников информации, в результате инцидента погибло двое человек, получили травмы различной степени тяжести 43 человека.
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