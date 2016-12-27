



В Индии поезд сошел с рельсов 28 12 2016. Есть жертвы - 28.12.2016 10:42

В Индии в среду, 28 декабря, на железной дороге произошла авария, в результате которой погибло двое человек.

Отмечается, что инцедент случился около 6 часов утра по местному времени.

Во время пересечения моста через сухой канал поезд сошел с рельсов. Это произошло недалеко от железнодорожного вокзала Рура, примерно в 70 километрах от Канпура.

По информации местных источников информации, в результате инцидента погибло двое человек, получили травмы различной степени тяжести 43 человека.

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