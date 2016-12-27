



Луценко планирует начать дело о госизмене Януковича в начале 2017 года - 28.12.2016 10:11

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, в начале 2017 года должно состояться рассмотрение судебного производства по делу государственной измены, совершенной бывшим президентом Виктором Януковичем.

Генпрокурор отметил, что следствие уже ведется в строгом соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Луценко подчеркнул, что теперь ожидается решение Печерского суда для начала специального досудебного следствия. Количество свидетелей и материалов дела пока что небольшое, потому вероятно. что материалы досудебного следствия будут переданы Януковичу в ближайшее время. За этим последует уже судебный процессс. Ориентировочно дело стартует в первом квартале 2017 года.

Юрий Луценко заявил, что если обвинительный приговор будет озвучен Януковичу в судебном порядке, то в пользу государства будет конфисковано все имущество экс-президента - от украденных денег до Межигорья.

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