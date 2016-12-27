Землетрясение ночью 28 12 2016

- 28.12.2016 09:22
Землетрясение ночью 28 12 2016

Уже второе внынешнем полугодии землетрясение произошло в Украине, эпицентр которого залегал в соседней Румынии. Подземные толчки ощущались во многих городах Украины в ночь на 28 декабря - примерно в 1:21. Жители Черновцов в особенности отмечают, что из-за землетрясения они проснулись. В домах двигалась мебель, у некоторых даже начали трескаться стен.

Длительность толчков составила порядка 30 секунд. Повторных толчков не было.

Местные жители сообщают, что в многоквартирных домах землетрясение ощущалось на высоте четвертого этажа. На верхних этажах, скорее всего, толчки были более ощутимыми.

Стало известно, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 95 км в сейсмически активной зоне Румынии - в районе Вранча. В эпицентре сила подземных толчков составила 6 баллов, магнитуда 5,4 балла. Кроме Черновцов, землетрясение ощущалось также и в других городах Украины - в Одессе, Рени, Измаиле, Киеве и ряде других.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: землетрясение 28 декабря Черновцы

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