



Крушение Ту-154 в России называют терактом - 26.12.2016 12:31

В воскресенье, 25 декабря, утром потерпел крушение самолет Министерства обороны РФ Ту-154, который летел в Сирию. Авария произошла в небе над Черным морем. Как сообщается, на борту самолета ниходились 8 членов экипажа, а также 84 пассажира. В числе пасажиров были 64 артиста ансамбля имени Александрова, двое федеральных госслужащих, глава благотворительного фонда "Справедливая Россия" Елизавета Глинка, 9 представителей российских телеканалов, а также 8 военнослужащих.

Уголовное дело был возбуждено по факту авиакатастрофы. Правительственную комиссию по расследованию крушения Ту-154 возглавил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Отмечается, что данные объективного контроля с радиолокационных средств были проанализированы специалистами, что позволит составить подробную картину полета Ту-154. Было установлено, что крушение амолет потерпел в 6 километрах от береговой линии. Самолет исчез с радаров спустя некоторое время после взлета. Он не смог набрать высоту, после чего совершил разворот.

Обломки судна после крушения разлетелись на полтора километра от побережья, радиус поиска обломков- порядка 10 километров. Находятся они на глубине 50-100 метров.

В качестве одной из причин крушения самолета следствие рассматривает террористический акт, однако это не основная версия.

Представители Росморречфлота сообщают, что поисково-спасательная операция продолжается. В поисковой операции участвуют катамаран "Боей, суда "Веретехин" и "Водолаз 32". Также планируется участие корабля "Спасатель Демидов". Одно из поисковых суден обнаружило в акватории Сочи обломки кресел и подголовников самолета, другое судно обнаружило останки пассажиров самолета. Как заявлял ранее глава транспортного ведомства РФ Максим Соколов, идентификацию погибших при крушении военного самолета будут проводить в Москве.

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