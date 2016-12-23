



Семейного врача нужно найти до июля 2017 - 23.12.2016 13:38

Изменения в первичном звене украинской медицины заработают с 1 января 2017 года. Так, гражданам дается полгода на поиск семейных врачей. Ориентировочно в июле 2017 года пациенты будут подписывать договора со своими семейными врачами.

С таким заявлением выступила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По словам представительницы Минздрава, в течение полугода предстоит широкая работа с регионами. За это время территориальные общины и города должны предоставить свое видение первичного звена медицины. Это могут быть поликлиники, центры первичной помощи, частные клиники. Первоочередная задача - гарантия наличия первичного звена, а также доступа к нему этими учреждениями.

Что касается заключения контрактов с семейным врачом, то такой контракт является бессрочным. Разорвать соглашение можно в том случае, если человек решит подписать контракт с другим врачом. Примечательно, что пациенты могут выбирать любых врачей, и вопрос места регистрации пациента при заключении соглашения не будет играть никакой роли.

Ближе к июлю будущего года Министерство здравоохранения Украины намерено собрать все реестры пациентов.

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