Йог практикует необычные позы в вагоне метро (фото)

- 22.12.2016 15:15
Йог практикует необычные позы в вагоне метро (фото)

В Facebook на одной из общественных страниц в Гонконге были опубликованы странные фотоснимки. На них запечатлен один из пассажиров метро, одетый в самые обыкновенные серые брюки и белую рубашку, но при этом в весьма непривычных позах. Его не смущает, даже если общественный транспорт будет переполнен.

Несмотря на то, что у мужчины может быть одна нога на уровне поручня, а вторая закинута за спину, окружающие его пассажиры делают вид, как будто ничего странного вокруг них не происходит.

Снимок странного йога, который путешествует в метро, мновенно разлетелись по сети. Примерно за сутки у фото было более тысячи репостов и порядка 4 тысяч лайков. В комментариях другие пользователи начали публиковать другие фотографии с тем же персонажем. Как выяснилось, йог из Гонконга довольно часто ездит в метро по своим делам и не стесняется демонстрировать свою ловкость и гибкость другим пассажирам. Потому возможно, люди уже привыкли к происходящему, и необычные позы их уже не удивляют.

Тем не менее, за все время, как отмечают в комментариях, йога только фотографируют. Спросить о том, почему мужчина ездит в метро в таком странном виде, тем не менее, еще никто не решился.  

Платиновая Буковина

Ключові слова: йог из метро Гонконга, китайский йог в метро

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