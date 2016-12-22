



Создаем новогоднее настроение: советы - 22.12.2016 10:40

Перед зтимними праздниками, пожлуй, самым главным является пресловутое новогоднее настроение. Это радость, предвкушение праздника и желание поскорее дарить и получать подарки. Однако не всегда новогоднее настроение приходит вовремя и заранее, поскольку в суете и делах мы можем забыть об этом праздничном и сказочном времени перед Новым годом. Мы рады представить вам несколько советов, которые помогут зарядиться праздничным настроением и дать заряд новогодней энергии.



Соответстввующие ароматы меняют настрой буквально на подсознательном уровне. Можно использовать ароматические масла апельсина, мандарина, хвои. Натуральные ароматизаторы-помандеры можно сделать своими руками в два счета. Для этого достаточно звездочками ароматной гвоздики утыкать плоды апельсинов.

Чудесные праздничные наборы - вроде кружки в вязанном "свитерке" либо тарелки и мисочки с ноогодними мотивами и персонажами, з которых можно кушать задолго до Нового года, гарантированно поднимут вам настроение. Накрывая уже на новогодний стол, позаботьтесь о том, чобы скатерть была необычной - с золотыстыми или серебристыми вставками, узорами. На ней отлично будет смотреться красная посуда.

Готовьте к Новому году свое жилье - развешивайте гирлянды, расставляйте интересные украшения, подсвечники и аромасвечи. Интересный элемент декора - фруктовницы в несколько этажей, в которы можно поместить конфеты вперемежку с елочными шарами, шишками, орехами и фруктами. Постарайтесь в оформлении придерживаться единого стиля и цвета. Еще немного - и наступит время наряжать новогоднюю елку, что уже на сто процентов зарядит вас праздничным настроением.

Гирлянды можно развешивать где угодно - на окна, на зеркала, на комоды. В любом случае, они будут издавать мягкое и нежное свечение и дарить вам отличное настроени. Дополните их несколькими игушками, шишками и даже веточками хвойных деревьев, и вы получите оригинальный декор вашего дома.

Окна - это целое поле для творчества. Их можно украсить как угодно - с помощью новогодних трафаретов, нарисовав на них фигурки искусственным снегом, разрисовать узорами с помощью зубной пасты, наклеить снежинки и фигурки. На подоконник можно установить украшения в виде зимнего городка, который будет подсвечиваться сзади чайными свечками. На ручки окон можно вешать разноцветные банты и елочные игрушки.



Чтобы подарить себе и окружающим новогоднее настроение, нет нужды тратить много денег - достаточно воспользоваться тем, что у вас уже есть, и проявить немного фантазии. И заряд положительного настрения в весь период новогодних и рождественских праздников вам гарантирован!

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