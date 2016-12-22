



Кужель облила водой Мосийчука в прямом эфире - 22.12.2016 09:57

В передаче "Шустер.Live" принимали участие народные депутаты Украины Александра Кужель от Батькивщины, а также представитель Радикальной партии Игорь Мосийчу.

В прямом эфире во время обсуждения парламентариями государственного бюджета на 2017 год, который был принят Верховной Радой во втором чтении, межд нардепами возник словесный конфликт. В итоге Кужель вылила на Мосийчука стакан воды.

По словам Кужель, как она отметила в своем Facebook, вода с лимоном может ненадолго успокоить истерику и смыть грязь. Мосийчук в своем профиле в соцсети не был так краток и высказался более развернуто.

По его словам, Кжель так и не ответила на его вопрос, каким бы образом осуществлялось финансирование армии страны, которая воюет, без приятия бюджета на 2017 год. Ответ дал Сергей Лещенко, который сообщил, что финансирование составляло бы 1 к 12, как это было в 2000 году. То есть, финансирование было бы уменьшено в 12 раз. Мосийчук остро высказался в адрес главы Батькивщины Юлии Тимошенко, которую назвал московской кукушкой, которая пыталась вместе с Вилкулом, Левочикным и Бойко сорвать принятие бюджета. Нардеп обвинил их в том, что ими руководят куклодоы Медведчук и Путин, которые не заинтересованы в финансировании украинской армии.

Платиновая Буковина

Всі новини