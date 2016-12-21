Ученые отвергли вред красного мяса для сердца

- 21.12.2016 13:17
Ученые отвергли вред красного мяса для сердца

Красное мясо не настолько вредно для организма, как принято считать. На самом деле, по утверждению ученых, если употреблять мясо даже больше установленной суточной нормы, здоровью сердца оно не нанесет урон.

Были проведены клинические исследования, и анализ их результатов показал следующее - на краткосрочные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, вроде уровня холестерина в крови или кровяного давления, ежедневное присутствие в райион баранины, свинины или говядины никак не влияет.

Ранее проводились исследования, по которым красное мясо называлось причиной ишемической болезни сердца, гипертонии, рака кишечника, заболеваний почек и многого другого. Основнываясь на эти данные, в Великобритании и США были приняты пищевые рекомендации, по которым в день допускалось употребление не более 70 грамм красного мяса в сутки.

Ученые общественного исследовательского университета Пердью, США, утверждают, что такие рекомендации возможны не для всех. Делол в том, что ранее в исследованиях принимали участие люди, у которх уже имелись проблемы со здоровьем сердца и сосудов. Был проведен тщательный анализ 24 клинических исследований, где оценивался риск сердечно-сосудистых факторов риска, а также количество потребляемого мяса. Было установлено, что прием в пищу 85 грамм красного мяса трижды в неделю не приведет к повышению уровня в крови холестерина и триглицеридов, а также ухудшения артериального давления.

Для того, чтобы в полной мере изучить, как мясо влияет на организм, необходимо еще какое-то время. Ученые планируют оценить роль мяса на уровень глюкозы, что также имеет связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отказываться от красного мяса без видимых причин не стоит, ведь в нем в достаточном количестве присутствуют полезные и питательные вещества, белок, железо. И беспокоиться о том, что из-за мяса у вас поднимется давление или начнутся сердечные болезни, вряд ли стоит.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: красное мясо вред, красное мясо и здоровье сердца

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