



В районе Неаполя может пробудиться супервулкан - 21.12.2016 12:58

Геофизики из Италии и Франции отметили, что под Филегрейскими полями увеличивается давление газов, которое в ближайшее время может достигнуть до критического уровня. В результате есть высокий риск извержения супервулкана Сольфатара, который находится в районе Неаполя.

Примерно 40 тысяч лет назад уже имело место извержение этого супервулкана. Тогда именно он, согласно предположениям ученых, послужил причиной вымирания неандертальцев.

Так, исследователи отмечают, что Флегрейские поля показывают нарастающую активность, начиная с 1950 года. В данной местности за последние 15 лет неднократно фиксировались поднятия почвы и выбросы газов под образовавшейся от обрушившегося вулкана колтовиной (кальдерой).

Компьютерное моделирование показывает, что давление газов в магме, которая находится под вулканом, приближается к критическим показателям. Это означает, что в ближайшее время вулкан может проснуться, однако когда это произойдет, ученые пока не дают точных прогнозов.

Напомним, ранее геофизики заявляли о том, что в результате ядерных испытаний КНДР может пробудиться вулкан Пэктусан, который таит в себе огромную опасность. Пэктусан находится на границе китайской провинции Цзилинь и северокорейской провинции Янгадо, а также на расстоянии около 115 километров от полигона Пангири, где осуществляются испытания ядерного оружия Пхеньяна.

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