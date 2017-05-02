Когда следующий бой - Александр Усик- 02.05.2017 12:00
Следующий бой Александра Усика к нашей радости и радости всех любителей бокса запланирован на 15 марта этого года.
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