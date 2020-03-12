Поліцейські затримали жителя Сторожинеччини за скоєння подвійного вбивства

- 12.03.2020 14:56

Сьогодні, 12-го березня, вранці до поліції зателефонував 38-річний житель села Заволока Сторожинецького району. Чоловік повідомив, що вбив свою дружину та малолітню дитину.

Для перевірки інформації Ситуаційний відділ обласного управління Нацполіції негайно скерував за вказаною адресою роту поліції особливого призначення. На місці події поліцейські знайшли тіла жінки й дівчинки, встановили особу заявника та затримали його.

На місце злочину виїхало керівництво і слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області та Сторожинецького відділу поліції й експерти-криміналісти.

Правоохоронці з’ясували: перебуваючи в будинку за місцем проживання, чоловік сокирою зарізав 36-річну дружину та задушив 1,5 річну доньку. Чому так вчинив – пояснити не може.

Зараз поліцейські оглядають місце події, опитують зловмисника і можливих свідків та очевидців злочину.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками пунктів 1 та 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. За скоєння подвійного вбивства затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

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