Після народження дитини 70% матерів відчувають на собі дію післяпологової депресії. Вона триває від трьох діб до декількох місяців і навіть декількох років. Такий стан негативно впливає і на здоров’я матері, і на психічний розвиток дитини. Як розпізнати й подолати післяпологову депресію, консультує практикуючий психолог Симптоми

Жінку непокоять підвищена тривожність, плаксивість, неспокійна поведінка, відсутність апетиту, бажання вирватися із чотирьох стін, безсоння. Водночас є вияви підвищеної сонливості, жінка швидко набирає вагу (це зустрічається в кожної другої жінки після пологів).

Причини депресії:

У нормі після пологів жіночий організм реагує незначною втомленістю й впродовж трьох днів повертається до здорового стану. У жінок, схильних до депресивних реакцій, організм не відновлюється впродовж декількох місяців або років. Призводять до цього зміни в гормональній сфері, зміни кров'яного тиску, об'єму крові в організмі, проблеми із грудним вигодовуванням, порушення сну й перевтома.

Серед психологічних причин депресії – непідготовленість до материнства та незрілість самої мами, її нереалізовані очікування (якщо жінка нафантазувала ідеальне життя після пологів, у реальності це може не виправдатися), надмірні очікування від близьких (жінка може налаштуватися на те, що всі близькі будуть їй допомагати і втішати, а в них на це може не вистачати часу).

Важливим також є оточення, у якому перебуватиме породілля. До вагітної жінки повинне бути особливе ставлення. Наприклад, не можна відмовляти в її бажаннях, їй не можна виконувати важку фізичну роботу та робити різкі рухи. Вагітних оберігають від негативних емоцій, страху.

Як уникнути депресії:

Читайте видання для мам, користуйтеся Інтернетом. Сприймайте лише те, що підходить вам. Налагодьте теплий емоційний контакт із малюком до народження. Потрібен дуже оптимістичний настрій.Спілкування, казки, музика, пестощі животика стануть важливим моментом у створенні «команди» мами і малюка після народження. Надавайте перевагу природним пологам із можливістю одразу обійняти, й прикласти до грудей свого новонародженого – за таких умов сама природа береже жінку від емоційних розладів і дарує задоволення. Спілкування, любов і підтримка батька стануть найкращими ліками для молодої мами.

Дозволяйте собі бути неідеальною мамою. Помилки роблять усі. Дозволяйте собі бути неправильною, якщо вам і вашому малюку це подобається. Пам’ятаєте, були часи, коли правильним було те, що новонароджених дітей обов’язково пеленали, забирали від мами, годували за графіком… Ви і лише ви є єдиним знавцем переживань і бажань вашого малюка. І чим гармонійнішим буде ваше спілкування, тим більше захоплення і нових сил у вас з’являтиметься.

Пам’ятайте, що ви – жінка. Ви маєте право доглядати за собою, проводити певний час без малюка. Нехай допомогають рідні. Знайдіть свій спосіб відпочинку і відновлення енергії. Малюйте, співайте, танцюйте. Намагайтеся оволодіти техніками релаксації. Наприклад, медитація: 10-15 хвилин перебування із собою, розслаблення і позитивне самонавіювання під приємну музику з ароматичними оліями. Змінюйте обстановку, предмети в кімнаті. Подорожуйте! Зараз є чудові переносні сумки для малюків, які дозволяють перебувати з ними постійно.









Яна Гришко

