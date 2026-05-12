Що таке фасція?- 12.05.2026 07:17
Запитання: Що таке фасції?
Відповідь: Фасції - це сполучна тканина в тілі, яка як "плівка" або "мережа" обволікає і з'єднує все всередині нас.
Простіше кажучи, фасції – це внутрішнє упакування організму.
Що саме вони роблять
Фасції:
оточують м'язи, органи, судини та нерви;
утримують все на своїх місцях (як "каркас" м'яких тканин);
допомагають м'язам ковзати один щодо одного;
розподіляють навантаження під час руху;
беруть участь у передачі сили від однієї частини тіла до іншої.
Як це виглядає
Уяви курку або апельсин:
у курки є тонкі білі плівки між м'язами – це фасції;
у апельсина - перегородки між часточками.
У тілі людини це єдина "мережа", яка пронизує все.
Чому про фасції зараз багато говорять
Раніше їх вважали просто "упаковкою" без особливої ролі. Наразі відомо, що фасції:
містять нервові закінчення (тому може бути джерелом болю);
реагують на стрес та напругу;
можуть "залипати" і втрачати еластичність при малорухливості чи травмах.
Коли фасції дають себе знати
Якщо фасції напружені або обмежені у русі, людина може відчувати:
скутість;
тягнучі болі;
відчуття "затисненості" в тілі;
обмеження рухливості.
Важливо
Фасції — це окремий орган, а єдина система з усього тілу, яка пов'язує все воєдино.
Якщо хочеш, можу пояснити, як фасції пов'язані з болем у спині чи чому розтяжка та масаж реально впливають на самопочуття.
Платинова Буковина
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