



Що таке фасція? - 12.05.2026 07:17

Запитання: Що таке фасції?

Відповідь: Фасції - це сполучна тканина в тілі, яка як "плівка" або "мережа" обволікає і з'єднує все всередині нас.

Простіше кажучи, фасції – це внутрішнє упакування організму.

Що саме вони роблять

Фасції:

оточують м'язи, органи, судини та нерви;

утримують все на своїх місцях (як "каркас" м'яких тканин);

допомагають м'язам ковзати один щодо одного;

розподіляють навантаження під час руху;

беруть участь у передачі сили від однієї частини тіла до іншої.

Як це виглядає

Уяви курку або апельсин:

у курки є тонкі білі плівки між м'язами – це фасції;

у апельсина - перегородки між часточками.

У тілі людини це єдина "мережа", яка пронизує все.

Чому про фасції зараз багато говорять

Раніше їх вважали просто "упаковкою" без особливої ​​ролі. Наразі відомо, що фасції:

містять нервові закінчення (тому може бути джерелом болю);

реагують на стрес та напругу;

можуть "залипати" і втрачати еластичність при малорухливості чи травмах.

Коли фасції дають себе знати

Якщо фасції напружені або обмежені у русі, людина може відчувати:

скутість;

тягнучі болі;

відчуття "затисненості" в тілі;

обмеження рухливості.

Важливо

Фасції — це окремий орган, а єдина система з усього тілу, яка пов'язує все воєдино.

Якщо хочеш, можу пояснити, як фасції пов'язані з болем у спині чи чому розтяжка та масаж реально впливають на самопочуття.

Платинова Буковина

Платинова Буковина

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