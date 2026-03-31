- 02.04.2026 23:49
У Чернівцях новобудови перевищили $1 000 за м²: огляд ринку нерухомості від DIM RIA

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM RIA оприлюднив аналітичний звіт щодо ситуації на ринку житла в Україні за березень 2026 року. Дослідження охоплює основні сегменти — первинний ринок, вторинне житло та оренду, а також порівнює показники з попереднім місяцем і аналогічним періодом 2025 року.

Згідно з даними аналітиків, ринок демонструє нерівномірну динаміку: в одних регіонах спостерігається зростання цін і попиту, тоді як в інших — корекція вартості або незначне зниження активності покупців.

Первинний ринок: попит зростає, ціни змінюються нерівномірно
Пропозиція

У березні 2026 року в Україні продовжували працювати близько 84% відділів продажу новобудов. Попри складні умови, девелопери поступово відновлюють активність.

Протягом місяця в експлуатацію введено 6 нових житлових будинків, що включають 11 секцій. Найбільше нових об’єктів з’явилося у:

Львівській області — 6 секцій
Київській області — 5 секцій

Це свідчить про поступове відновлення будівельної активності у ключових регіонах країни.

Ціни на новобудови

Вартість квадратного метра в новобудовах у березні коливалася залежно від регіону.

Найбільше зростання зафіксовано у Кіровоградській області — +3,5% у порівнянні з лютим. Це дозволило регіону піднятися на другу позицію за середньою вартістю житла.

Водночас у Закарпатській області спостерігалося найбільше зниження — мінус 7,5% за місяць.

Столиця традиційно утримує лідерство за ціною. У Києві середня вартість квадратного метра у березні становила близько $1 393/м², що на 2,3% менше, ніж у лютому 2026 року.

У межах міста спостерігається значний розрив між районами:

Печерський район — близько $2 669/м² (найдорожчий сегмент)
Деснянський район — приблизно $888/м² (найдоступніше житло)
Чернівці: новий ціновий рубіж

Окрему увагу аналітики звернули на ринок у Чернівцях, де середня вартість нового житла вперше перевищила позначку $1 000 за квадратний метр. Це свідчить про поступове «дорослішання» регіонального ринку та зростання інтересу до міста з боку покупців і інвесторів.

Попит на новобудови

Попит на первинне житло в березні переважно зростав по всій країні.

Найбільш активне збільшення інтересу зафіксовано у:

Дніпропетровській області — +25%
Чернігівській області — +22%
Черкаській області — +21%

Водночас у деяких регіонах спостерігалося незначне зниження попиту:

Львівська область — -7%
Чернівецька область — -0,8%
Запорізька область — -0,3%

Загалом ринок демонструє помірне відновлення попиту після зимового періоду.

Вторинний ринок: стабільне зростання цін
Пропозиція

На вторинному ринку в березні найбільше збільшилася кількість оголошень у Сумській області — на 17%. В інших регіонах зміни були помірними і не перевищували 5%, що свідчить про відносну стабільність пропозиції.

Динаміка цін

Вартість вторинного житла в більшості регіонів України продовжує поступово зростати.

Найшвидше подорожчання зафіксовано у:

Херсонській області — +6%
Івано-Франківській — +5%
Закарпатській — +4%
Тернопільській — +4%
Київській — +4%
Харківській — +4%
Кіровоградській — +4%

Водночас у Черкаській області відбулося суттєве зниження вартості — приблизно на 10%.

Ціни на квартири

Найдоступніше житло серед однокімнатних квартир фіксується у Запорізькій області — близько $15,5 тис.

Найвищі ціни традиційно зосереджені в столиці: середня вартість однокімнатної квартири в Києві у березні становила приблизно $89 тис.

Якщо деталізувати по районах:

Печерський район — близько $180 тис. за однокімнатну квартиру
Деснянський район — близько $48 тис.
Висновки

Ринок нерухомості України у березні 2026 року демонструє змішану динаміку: первинний сегмент реагує коливаннями цін і регіональними відмінностями попиту, тоді як вторинне житло поступово дорожчає майже по всій країні.

Зростання вартості в окремих регіонах, включно з Чернівцями, де подолано психологічний рубіж у $1 000 за м², свідчить про поступове відновлення довіри покупців та активізацію ринку.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Ключові слова: новобудови у Чернівцях

