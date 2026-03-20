



20.03.2026 14:43

Україна не планує скасовувати дозвіл на виїзд чоловіків до 23 років: що відомо

В Україні наразі не розглядається питання щодо скасування дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком до 23 років. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Рішення залишається чинним

За словами міністра, держава вже визначилася з цього питання, і наразі змін не планується. Він підкреслив, що відповідне рішення ухвалене і переглядати його найближчим часом не збираються.

Таким чином, чоловіки молодшого віку, які підпадають під встановлені умови, можуть і надалі користуватися правом виїзду за межі країни навіть під час дії воєнного стану.

Дані про кількість виїздів

Як зазначив Улютін, за оцінками європейських партнерів, після запровадження цієї норми до країн Європейський Союз могли виїхати близько 400 тисяч українських чоловіків віком до 23 років.

Водночас він уточнив, що в Україні не ведеться окрема офіційна статистика щодо цієї категорії громадян. Тому підтвердити або спростувати ці цифри на державному рівні наразі неможливо.

Вплив на європейські країни

Міністр також звернув увагу, що така міграція може створювати додаткове навантаження для окремих країн Європи. Йдеться про соціальну інфраструктуру, ринок праці та освітні системи, які приймають українців.

Попри це, питання про обмеження виїзду не порушується, і Україна не веде переговорів із міжнародними партнерами щодо зміни цієї політики.

Хто має право на виїзд

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінет Міністрів України, яка набула чинності 28 серпня 2025 року, чоловіки віком від 18 до 22 років включно отримали можливість виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Для перетину кордону необхідно мати:

дійсний закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).

Ці документи пред’являються на вимогу представників Державна прикордонна служба України.

Обмеження залишаються

Попри загальний дозвіл, існують певні винятки. Зокрема, не всі чоловіки цієї вікової категорії можуть виїхати. Обмеження стосуються тих, хто обіймає посади, для яких передбачено виїзд за кордон лише в межах службових відряджень.

Про це раніше повідомляв представник прикордонної служби Андрій Демченко.

Позиція влади

Президент України Володимир Зеленський пояснював, що запровадження такого рішення має також соціальну мету. Зокрема, йдеться про необхідність зберегти молодь у системі освіти та створити умови для завершення навчання в Україні.

За його словами, в країні спостерігається тенденція до зменшення кількості молодих людей, які залишаються навчатися в українських закладах освіти. Тому держава намагається знайти баланс між свободою пересування та збереженням людського потенціалу.

Висновок

На сьогодні дозвіл на виїзд для чоловіків до 23 років залишається чинним і переглядати його не планують. Попри різні оцінки щодо масштабів виїзду, держава продовжує дотримуватися обраної політики.

Це рішення відображає складну ситуацію, в якій необхідно одночасно враховувати інтереси безпеки, соціальної стабільності та прав громадян.

Платинова Буковина, Чернівці

