



09.04.2026

ЄС збільшив закупівлі російського СПГ: скільки коштів отримала РФ і що це означає

У першому кварталі 2026 року країни Європейський Союз суттєво наростили імпорт скрапленого природного газу з Росії. Така тенденція викликала активні дискусії, адже попри заявлену політику енергетичної незалежності, Європа продовжує витрачати значні кошти на російські енергоресурси.

Чому зріс імпорт газу

Як повідомляє Financial Times, основною причиною зростання закупівель стали перебої в глобальних постачаннях. Зокрема, ситуацію ускладнили обмеження судноплавства через Ормузька протока, а також проблеми з експортом газу з Катар через пошкодження енергетичної інфраструктури.

У результаті країни ЄС були змушені шукати альтернативні джерела постачання, і одним із таких варіантів знову став російський скраплений газ.

Обсяги та фінансові витрати

За даними аналітичної компанії Kpler, у січні–березні 2026 року імпорт СПГ із російського проєкту «Ямал СПГ» зріс приблизно на 17% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Загальний обсяг поставок сягнув близько 5 мільйонів тонн, з яких лише у березні було закуплено близько 1,8 мільйона тонн.

Екологічна організація Urgewald підрахувала, що за цей період європейські країни витратили на російський СПГ близько 2,88 мільярда євро. Це означає, що значні фінансові ресурси продовжують надходити до бюджету країни-агресора.

Критика та позиція експертів

Представники Urgewald наголошують, що такі обсяги закупівель свідчать про небажання європейських споживачів повністю відмовитися від російського газу. Активіст Себастьян Реттерс зазначає, що придбані 5 мільйонів тонн СПГ демонструють збереження залежності від цього ресурсу.

Водночас він підкреслює, що така залежність є двосторонньою: російські виробники також значною мірою орієнтовані саме на європейський ринок. Отже, повна відмова ЄС від російського газу може суттєво вдарити по енергетичному сектору РФ.

Альтернативні постачальники

Попри зростання імпорту з Росії, більша частина скрапленого газу в ЄС надходить із США. За даними Єврокомісії, понад дві третини всіх поставок СПГ забезпечують саме американські компанії.

Це свідчить про поступову диверсифікацію джерел енергії, хоча повністю відмовитися від російських ресурсів поки що не вдається.

Майбутня заборона та політичні сигнали

Європейські інституції продовжують наполягати на необхідності відмови від російських енергоносіїв. Комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен раніше заявляв, що повторення минулої залежності від російського газу було б стратегічною помилкою.

Згідно з рішенням Європейська Рада, повна заборона на імпорт російського скрапленого газу має набути чинності з початку 2027 року. Заборона на трубопровідний газ планується трохи пізніше — восени того ж року.

Голова Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС не планує повертатися до попередньої моделі залежності від російських енергоресурсів.

Невизначеність через геополітику

Водночас ситуація на Близькому Сході та глобальні енергетичні ризики можуть впливати на ці плани. У медіа з’являлися повідомлення про можливе відтермінування обмежень через нестабільність у регіоні.

Це свідчить про те, що енергетична політика ЄС залишається гнучкою та залежною від зовнішніх факторів.

Висновок

Збільшення імпорту російського СПГ у 2026 році демонструє складність повного розриву енергетичних зв’язків із РФ. Попри політичні заяви та стратегічні плани, Європа поки що змушена балансувати між безпекою постачань і прагненням до енергетичної незалежності.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від глобальної стабільності, альтернативних джерел енергії та рішучості ЄС у реалізації власної політики відмови від російських ресурсів.

