Чи купує Європа газ нафту у Росії 2026- 16.03.2026 23:31
Так, Європа станом на квітень 2026 року продовжує купувати російські енергоресурси, хоча обсяги значно скоротилися порівняно з довоєнним періодом.
Газ
ЄС залишається великим покупцем російського газу, особливо скрапленого (LNG).
Скраплений газ (LNG): Росія є одним із головних постачальників LNG до Європи. Основними покупцями є Франція, Бельгія та Іспанія.
Трубопровідний газ: Постачання продовжуються через територію України та "Турецький потік". Найбільшу залежність зберігає Угорщина, а також Словаччина, Австрія та Чехія.
Перспективи: ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до кінця 2026 року.
Нафта
Ситуація з нафтою більш жорстка через введене ембарго, проте існують винятки.
Прямий імпорт: Лише Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську сиру нафту трубопроводом "Дружба" завдяки тимчасовим виняткам у санкціях.
Нафтопродукти: Європа офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів, але вони все ще потрапляють на ринок через треті країни (наприклад, Індію чи Туреччину), де російська нафта переробляється і перепродається як неросійська.
Тіньовий флот: Росія використовує мережу танкерів для обходу цінової стелі та доставки нафти в різні регіони світу, що частково підживлює і європейські потреби через посередників.
Загалом, попри політичну волю до повної відмови, країни ЄС щомісяця сплачують Росії понад 1 млрд євро за енергоресурси.
