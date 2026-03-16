



Чи купує Європа газ нафту у Росії 2026 - 16.03.2026 23:31

Так, Європа станом на квітень 2026 року продовжує купувати російські енергоресурси, хоча обсяги значно скоротилися порівняно з довоєнним періодом.



Газ

ЄС залишається великим покупцем російського газу, особливо скрапленого (LNG).



Скраплений газ (LNG): Росія є одним із головних постачальників LNG до Європи. Основними покупцями є Франція, Бельгія та Іспанія.

Трубопровідний газ: Постачання продовжуються через територію України та "Турецький потік". Найбільшу залежність зберігає Угорщина, а також Словаччина, Австрія та Чехія.

Перспективи: ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до кінця 2026 року.

Читайте також:

ЄС збільшив закупівлі російського газу. Чому це відбувається?



Нафта

Ситуація з нафтою більш жорстка через введене ембарго, проте існують винятки.



Прямий імпорт: Лише Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську сиру нафту трубопроводом "Дружба" завдяки тимчасовим виняткам у санкціях.

Нафтопродукти: Європа офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів, але вони все ще потрапляють на ринок через треті країни (наприклад, Індію чи Туреччину), де російська нафта переробляється і перепродається як неросійська.

Тіньовий флот: Росія використовує мережу танкерів для обходу цінової стелі та доставки нафти в різні регіони світу, що частково підживлює і європейські потреби через посередників.



Загалом, попри політичну волю до повної відмови, країни ЄС щомісяця сплачують Росії понад 1 млрд євро за енергоресурси.



