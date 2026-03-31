



Российская дезинформация перед выборами в Венгрии: как пытаются повлиять на поддержку Орбана - 10.04.2026 12:22

В преддверии парламентских выборов в Венгрию активизировались информационные кампании, связанные с российскими структурами. По данным журналистского расследования издания The Insider, в соцсетях и медиапространстве развернута масштабная деятельность, направленная на поддержку действующего премьер-министра Виктор Орбан.

Масштабная информационная кампания

Согласно обнародованным данным, российские ресурсы активно используют инструменты пропаганды и дезинформации. Одним из ключевых инструментов стала сеть ботов под названием «Матрешка», массово распространяющая фейковые новости.

Эти боты маскируются под известные международные медиа – в частности, такие как Deutsche Welle, Euronews и The Kyiv Independent. От их имени распространяются ложные сообщения о якобы угрозах жизни Орбана или агрессивных действиях со стороны Украины.

Использование страха как инструмента воздействия

Отдельное внимание уделяется видеоконтенту, созданному с помощью искусственного интеллекта. В таких роликах венгерским гражданам навязывается мнение о возможной «мобилизации на войну за Украину» в случае победы оппозиционной силы партии «Тиса».

Эту политическую силу возглавляет Петер Мадьяр, позиционирующийся как главный конкурент действующей власти. Именно против него и его сторонников направлена ​​значительная часть информационных атак.

Координация со стороны русских структур

Журналисты также сообщают, что после ликвидации Евгений Пригожин, ранее контролировавший значительную часть информационных операций через структуры, связанные с ПИК «Вагнер», управление подобными кампаниями перешло в администрацию президента РФ.

Ключевую роль в этом процессе, по данным расследования, играет Сергей Кириенко. Исполнителем информационных кампаний называют компанию "Структура", связанную с политтехнологом Илья Гамбашидзе.

Дискредитация оппонентов

Помимо распространения фейков, российские информационные ресурсы занимаются дискредитацией критиков Орбана. В частности, против известного венгерского общественного деятеля Габора Иваньи была развернута кампания с использованием ложных обвинений.

Для этого создавались специальные сайты-однодневки, которые быстро наполнялись манипулятивным контентом и так же быстро исчезали, усложняя проверку источников информации.

Роль дипломатов и информационных агентов

По данным журналистов, координация части сделок происходит непосредственно в Будапешт. Сообщается, что к этому могут причастны представители российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием.

Среди них называют военно-морского атташе Алексей Заруднев. Кроме того, некоторые российские дипломаты, по информации источников, контактируют с местными журналистами, пытаясь влиять на подачу материалов и общественное мнение.

Одним из проводников пророссийских нарративов в стране называют также Георг Шпеттле.

Политическая ситуация накануне выборов

На фоне этих событий социологические опросы свидетельствуют о поддержке оппозиции. По данным венгерских СМИ, партия Тиса опережает политическую силу Орбана Фидес в ряде категорий избирателей.

В частности, среди уже определившихся с выбором и планирующих голосовать оппозиция демонстрирует ощутимое преимущество. Это делает информационную борьбу еще более напряженной.

Ситуация в Венгрии показывает, насколько важную роль сегодня играют информационные технологии в политических процессах. Использование ботов, фейковых новостей и искусственного интеллекта становится инструментом воздействия на избирателей.

Подобные кампании не только искажают реальность, но и подрывают доверие к медиа и демократическим институтам. Именно поэтому вопрос информационной безопасности и критического мышления приобретает особую актуальность в условиях современной политики.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

