Российская дезинформация перед выборами в Венгрии: как пытаются повлиять на поддержку Орбана- 10.04.2026 12:22
В преддверии парламентских выборов в Венгрию активизировались информационные кампании, связанные с российскими структурами. По данным журналистского расследования издания The Insider, в соцсетях и медиапространстве развернута масштабная деятельность, направленная на поддержку действующего премьер-министра Виктор Орбан.
Масштабная информационная кампания
Согласно обнародованным данным, российские ресурсы активно используют инструменты пропаганды и дезинформации. Одним из ключевых инструментов стала сеть ботов под названием «Матрешка», массово распространяющая фейковые новости.
Эти боты маскируются под известные международные медиа – в частности, такие как Deutsche Welle, Euronews и The Kyiv Independent. От их имени распространяются ложные сообщения о якобы угрозах жизни Орбана или агрессивных действиях со стороны Украины.
Использование страха как инструмента воздействия
Отдельное внимание уделяется видеоконтенту, созданному с помощью искусственного интеллекта. В таких роликах венгерским гражданам навязывается мнение о возможной «мобилизации на войну за Украину» в случае победы оппозиционной силы партии «Тиса».
Эту политическую силу возглавляет Петер Мадьяр, позиционирующийся как главный конкурент действующей власти. Именно против него и его сторонников направлена значительная часть информационных атак.
Координация со стороны русских структур
Журналисты также сообщают, что после ликвидации Евгений Пригожин, ранее контролировавший значительную часть информационных операций через структуры, связанные с ПИК «Вагнер», управление подобными кампаниями перешло в администрацию президента РФ.
Ключевую роль в этом процессе, по данным расследования, играет Сергей Кириенко. Исполнителем информационных кампаний называют компанию "Структура", связанную с политтехнологом Илья Гамбашидзе.
Дискредитация оппонентов
Помимо распространения фейков, российские информационные ресурсы занимаются дискредитацией критиков Орбана. В частности, против известного венгерского общественного деятеля Габора Иваньи была развернута кампания с использованием ложных обвинений.
Для этого создавались специальные сайты-однодневки, которые быстро наполнялись манипулятивным контентом и так же быстро исчезали, усложняя проверку источников информации.
Роль дипломатов и информационных агентов
По данным журналистов, координация части сделок происходит непосредственно в Будапешт. Сообщается, что к этому могут причастны представители российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием.
Среди них называют военно-морского атташе Алексей Заруднев. Кроме того, некоторые российские дипломаты, по информации источников, контактируют с местными журналистами, пытаясь влиять на подачу материалов и общественное мнение.
Одним из проводников пророссийских нарративов в стране называют также Георг Шпеттле.
Политическая ситуация накануне выборов
На фоне этих событий социологические опросы свидетельствуют о поддержке оппозиции. По данным венгерских СМИ, партия Тиса опережает политическую силу Орбана Фидес в ряде категорий избирателей.
В частности, среди уже определившихся с выбором и планирующих голосовать оппозиция демонстрирует ощутимое преимущество. Это делает информационную борьбу еще более напряженной.
Ситуация в Венгрии показывает, насколько важную роль сегодня играют информационные технологии в политических процессах. Использование ботов, фейковых новостей и искусственного интеллекта становится инструментом воздействия на избирателей.
Подобные кампании не только искажают реальность, но и подрывают доверие к медиа и демократическим институтам. Именно поэтому вопрос информационной безопасности и критического мышления приобретает особую актуальность в условиях современной политики.
