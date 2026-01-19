



Между Украиной и Польшей обострился вопрос экспорта металлолома - 26.02.2026 11:06

Между Украиной и Польшей обострилась дискуссия вокруг экспорта металлолома. Варшава обратилась в институты ЕС с просьбой оценить решение Киева установить нулевые квоты на вывоз этого сырья в 2026 году. Формально речь идет о постановлении правительства от 31 декабря прошлого года, которым фактически прекращается экспорт металлолома за границу. Поскольку значительная часть поставок ранее направлялась именно в Польшу, реакция польской стороны оказалась резкой.

Еще до принятия документа польское Министерство развития и технологий призвало Украину не вводить ограничения. После того, как решение осталось без изменений, Варшава официально обратилась в Европейскую Комиссию с просьбой вмешаться. В Польше заявляют, что запрет может создать риски для местной металлургии — в частности, повлечь за собой дефицит сырья и повышение затрат производителей.

Впрочем, часть польских экспертов оценивает ситуацию более сдержанно. Президент Польского союза дистрибьюторов стали Петр Сикорский отмечает, что импорт украинского металлолома не является критически важным для рынка. По его словам, Польша имеет профицит этого сырья и экспортирует почти вдвое больше, чем импортирует. Так что риск острой нехватки выглядит преувеличенным.

По данным аналитиков, в 2025 году Украина нарастила экспорт металлолома на 53% — до 448,7 тысяч тонн. Около 77% этого объема, или более 343 тысяч тонн, пришлось на Польшу. Именно такая концентрация поставок, по мнению экспертов, объясняет активную позицию Варшавы.

Генеральный директор GMK Center Станислав Зинченко отмечает, что в прошлом году в Украине выросло производство стали, а вместе с ним — и внутренний спрос на металлолом. В то же время объемы заготовки сокращаются из-за войны и разрушения инфраструктуры. Несмотря на действующую экспортную пошлину в 180 евро за тонну, вывоз сырья продолжался, в частности из-за схем реэкспорта — когда лом через Польшу поставлялся в третьи страны, в частности Турцию. Это тоже могло повлиять на нынешнюю напряженность.

Кроме экономических аргументов в дискуссии все отчетливее звучит политический аспект. Тему активно продвигают представители польской партии «Конфедерация», ранее выступавшие за ограничение импорта украинской агропродукции. В своих заявлениях они обвиняют Украину в создании конкурентных преимуществ для собственной металлургии и призывают Брюссель более жестко реагировать.

Украинская сторона, в свою очередь, отмечает экономическую целесообразность переработки металлолома внутри страны. По словам заместителя директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Сергея Поважнюка, экспорт приносит государству гораздо меньше налоговых поступлений, чем внутренняя переработка. По его оценкам, экспортеры платят в среднем около 50 гривен налогов с тонны металлолома, тогда как металлургические предприятия — более 7500 гривен. Если учесть смежные отрасли, этот показатель может достигать 14 тысяч гривен на тонну.

Помимо налогового эффекта переработка сырья в Украине обеспечивает рабочие места, создает дополнительную нагрузку для транспорта и формирует мультипликативное влияние на экономику. В условиях войны и ограниченных ресурсов вопрос рационального использования стратегического сырья приобретает особое значение.

Таким образом, конфликт вокруг металлолома имеет несколько измерений — экономический, политический и стратегический. Для Польши это вопрос стабильности поставок, для Украины инструмент поддержки собственной промышленности и бюджета. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции Европейской Комиссии и готовности сторон искать компромисс между национальными интересами и принципами общего рынка.

Анна Горбань

Всі новини