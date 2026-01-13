



Мыши и Вирус Нипах - все что вы хотели знать - 06.02.2026 12:59

Вирус Нипах – одна из самых опасных зоонозных инфекций, известных науке. Он относится к группе вирусов, передаваемых человеку животных. Несмотря на то, что в разговорной речи время от времени упоминают «мышей» как источник схожих инфекций, основными природными переносчиками вируса Нипах числятся летучие мыши — фруктовые крыланы.

Что такое вирус Нипах

Вирус Нипах был впервые обнаружен в конце 1990-х годов во время вспышки заболевания в Малайзии. Тогда болезнь распространилась среди свиней, а затем перешла к людям, контактировавшим с зараженными животными. С этого времени отдельные вспышки фиксировались в странах Южной и Юго-Восточной Азии, в частности Бангладеш и Индии.

Вирус относится к семейству парамиксовирусов. Он может вызвать тяжелые заболевания дыхательной системы и мозга. Именно из-за высокой смертности и отсутствия специфического лечения вирус Нипах считается одним из потенциально опасных патогенов, за которыми будут серьезно следить международные организации здравоохранения.

Роль литовцев

Главными природными носителями вируса являются фруктовые летучки рода Pteropus. Эти животные могут переносить вирус без выраженных признаков болезни. Они живут в тропических регионах и часто питаются фруктами, произрастающими на деревьях рядом с населенными пунктами.

Заражение человека может происходить несколькими способами:

через контакты с инфицированными животными;

при употреблении продуктов, загрязненных слюной или выделениями летучих вещей;

от человека к человеку через тесный контакт.

Именно поэтому в районах, где фиксировались вспышки, власти будут вводить ограничения на употребление сырых соков из пальм, которые могут быть загрязнены летучими мышами.

Почему вспоминают мышей

В некоторых публикациях и обсуждениях можно встретить упоминание о мышах как источниках опасных вирусов. Это связано с тем, что многие грызуны и летучие мыши действительно могут переносить различные инфекции. Однако в случае с вирусом Нипах ключевую роль играют именно крыланы, а не обычные домовые мыши.

Однако любые дикие животные, живущие рядом с людьми, могут быть переносчиками разных заболеваний. Поэтому санитарные службы рекомендуют избежать контактов с ними, не трогать их руками и не есть пищу, которая могла быть загрязнена животными.

Симптомы заражения

Инкубационный период может занять от нескольких дней до двух недель. Первые признаки болезни напоминают обычную вирусную инфекцию:

высокая температура;

головная боль;

слабость;

кашель и затрудненное дыхание.

В тяжелых случаях вирус может поражать центральную нервную систему, вызывая воспаление мозга. Это делает болезнь особенно опасной и требует срочной медицинской помощи.

Насколько опасен вирус

Уровень смертности при вспышках вируса НИП может достигать высоких показателей. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения относит его к приоритетным патогенам, требующим особого внимания. Основная сложность состоит в отсутствии специфических противоирусных препаратов и вакцин, одобренных для массового применения.

Профилактика

Поскольку вирус передается от животных, главная защита – это профилактика:

избегать контактов с дикими животными;

не употреблять сырые соки и фрукты неизвестного происхождения;

тщательно мыть продукты перед употреблением;

соблюдать правила гигиены.

В регионах, где фиксировались вспышки, власти будут проводить информационные кампании, чтобы снизить риск заражения среди населения.

Вирус Нипах – редкая, но потенциально опасная инфекция, связанная прежде всего с летучими мышами, а не с обычными мышами. Основная угроза возникает при контакте с зараженными животными или продуктами. Своевременная профилактика и соблюдение санитарных правил позволяют значительно снизить риск распространения этой инфекции.

Анна Горбань

Всі новини