Вірус Ніпах - одна з найнебезпечніших зоонозних інфекцій, відомих науці. Він належить до групи вірусів, які передаються людині тварин. Незважаючи на те, що в розмовній промові іноді згадують «мишей» як джерело подібних інфекцій, основними природними переносниками вірусу Ніпах вважаються кажани — фруктові крилани.

Що таке вірус Ніпах

Вірус Ніпах був уперше виявлений наприкінці 1990-х років під час спалаху захворювання у Малайзії. Тоді хвороба поширилася серед свиней, а потім перейшла до людей, які контактували із зараженими тваринами. З того часу окремі спалахи фіксувалися у країнах Південної та Південно-Східної Азії, зокрема у Бангладеш та Індії.

Вірус відноситься до сімейства параміксовірусів. Він може викликати тяжкі захворювання дихальної системи та мозку. Саме через високу смертність та відсутність специфічного лікування вірус Ніпах вважається одним із потенційно небезпечних патогенів, за якими уважно стежать міжнародні організації охорони здоров'я.

Роль кажанів

Головними природними носіями вірусу є фруктові кажани роду Pteropus. Ці тварини можуть переносити вірус без виражених ознак хвороби. Вони мешкають у тропічних регіонах і часто харчуються фруктами, які ростуть на деревах поряд із населеними пунктами.

Зараження людини може відбуватися кількома способами:

через контакти з інфікованими тваринами;

при вживанні продуктів, забруднених слиною або виділеннями кажанів;

від людини до людини за тісного контакту.

Саме тому в районах, де фіксувалися спалахи, влада вводить обмеження на вживання сирих соків із пальм, які можуть бути забруднені кажанами.

Чому згадують мишей

У деяких публікаціях та обговореннях можна зустріти згадку «мишей» як джерела небезпечних вірусів. Це пов'язано з тим, що багато гризунів і кажанів дійсно можуть переносити різні інфекції. Однак у випадку з вірусом Ніпах ключову роль відіграють саме крилани, а не звичайні будинкові миші.

Тим не менш, будь-які дикі тварини, які мешкають поряд з людьми, можуть бути переносниками різних захворювань. Тому санітарні служби рекомендують уникати контактів з ними, не чіпати їх руками та не вживати їжу, яка могла бути забруднена тваринами.

Симптоми зараження

Інкубаційний період може тривати від кількох днів до двох тижнів. Перші ознаки хвороби нагадують звичайну вірусну інфекцію:

висока температура;

біль голови;

слабкість;

кашель та утруднене дихання.

У важких випадках вірус може вражати центральну нервову систему, спричиняючи запалення мозку. Це робить хворобу особливо небезпечною та потребує термінової медичної допомоги.

Наскільки небезпечний вірус

Рівень смертності при спалахах вірусу НІП може досягати високих показників. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я відносить його до пріоритетних патогенів, що вимагають особливої ​​уваги. Основна складність полягає у відсутності специфічних противірусних препаратів та вакцин, схвалених для масового застосування.

Профілактика

Оскільки вірус передається від тварин, головний захист – це профілактика:

уникати контактів із дикими тваринами;

не вживати сирі соки та фрукти невідомого походження;

ретельно мити продукти перед вживанням;

дотримуватись правил гігієни.

У регіонах, де фіксувалися спалахи, влада проводить інформаційні кампанії, щоб знизити ризик зараження серед населення.

Вірус Ніпах - рідкісна, але потенційно небезпечна інфекція, пов'язана насамперед із кажанами, а не зі звичайними мишами. Основна загроза виникає при контакті із зараженими тваринами чи продуктами. Своєчасна профілактика та дотримання санітарних правил дозволяють значно знизити ризик поширення цієї інфекції.

