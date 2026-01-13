Чим небезпечний кір - розповіла лікар терапевт- 04.02.2026 10:46
Про тяжкі наслідки кору розповіла лікарка Наталія Денисенко.
Про тяжкі наслідки кору попереджають Міністерство охорони здоров'я країн. За інформацією медиків, кожен четвертий хворий стикається з одним із них.
Серед небезпечних наслідків захворювання – бронхіт, пневмонія, енцефаліт, втрата зору та зниження слуху, психічні та неврологічні порушення, важка діарея та зневоднення.
Через 7-10 років після кору може розвинутися смертельно небезпечне пізнє ускладнення - підгострий склерозуючий панеценфаліт.
Крім того, важка інтоксиція, висока температура та ураження тканин гіпоталамуса можуть негативно впливати на формування гормональної системи у дівчаток.
– Деякі батьки вважають, що кір – це лише висип та висока температура. Насправді це вкрай небезпечне захворювання, особливо для дітей віком до 5 років, – зазначає лікар.
Кір також викликає так звану "імуну амнезію" - вірус "прає" пам'ять імунної системи на раніше перенесені інвекції на 2-3 роки, через що дитина стає більш вразливою до інших захворювань. У результаті дитина частіше більше ГРВІ, ефективність раніше отриманих щеплень знижується і навіть звичайні інфекції можуть призвести до пневмонії та важких ускладнень, зазначають у відомстві.
Наталя підкреслила, що кір дуже заразний. Вона поширюється повітряно-краплинним шляхом і для того, щоб заразитися нею, досить короткого контакту з хворою людиною в одному приміщенні. Після того, як хворий залишає кімнату, вірус може перебувати у повітрі до 2 годин. Також хворий може передавати вірус оточуючим ще до появи перших симптомів.
– Єдиний надійний спосіб захисту від кору – вакцинація. Привіка запобігає важким наслідкам і не допускає послаблення імунітету, – наголошують у відомстві.
Питання поширення кору важливе в кожній країні
Кір — це дуже заразне вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Воно може здаватися «звичайною дитячою хворобою», але насправді кір небезпечний серйозними ускладненнями, особливо для дітей і людей зі слабким імунітетом.
Чим небезпечний кір
Висока заразність
Вірус легко передається через повітря при кашлі, чханні або навіть розмові. Якщо в приміщенні є хвора людина, більшість нещеплених людей можуть заразитися.
Важкий перебіг хвороби
Кір супроводжується високою температурою, сильним кашлем, нежитем, почервонінням очей і характерним висипом. Температура може триматися кілька днів і сильно виснажувати організм.
Серйозні ускладнення
Найнебезпечніше в кору — це не сам висип, а ускладнення:
Пневмонія (запалення легень) — одна з головних причин смертності при кору.
Отит (запалення вуха), що може призвести до втрати слуху.
Енцефаліт — запалення мозку, яке може спричинити судоми, інвалідність або смерть.
Сильне ослаблення імунітету на кілька місяців після хвороби, через що людина частіше хворіє на інші інфекції.
Небезпека для немовлят і вагітних
У маленьких дітей кір може проходити особливо важко. Для вагітних він небезпечний ризиком ускладнень і передчасних пологів.
Хто в групі ризику
Нещеплені діти й дорослі
Люди з ослабленим імунітетом
Немовлята до року
Як захиститися
Найефективніший спосіб захисту — вакцинація. Щеплення формує стійкий імунітет і значно знижує ризик ускладнень.
Якщо є підозра на кір (висока температура, кашель, висип), важливо одразу звернутися до лікаря та уникати контактів з іншими людьми, щоб не поширювати інфекцію.
