



Модні тренди 2026 - 02.02.2026 12:44

Мода 2026 робить ставку на нову елегантність, поєднуючи мінімалізм з романтикою, приталені силуети, розкішні текстури (екоміх, глянсова шкіра), принти (зміїний, горох) та східний стиль. Оверсайз поступається місцем жіночності, популярні бахрома, багатошаровість, металізовані тканини, а також ретро-аксесуари - брошки, хустки і ридикюли.

Ключові тренди 2026:

Силует: Повернення до приталених жакетів, сукні та спідниці міди, а також вільні штани-палаццо та кльош.

Стиль: «Тиха розкіш» переплітається з романтизмом (рюші, мереживо, банти) та елементами рококо.

Матеріали та текстури: Пухнастий екомех, глянсова шкіра, металізовані тканини, трикотаж.

Принти та деталі: Анімалістика (змія, леопард, олень), горох. Акценти: бахрома, довгі рукавички, шнурівка замість ременів.

Кольори: Теплі відтінки (червоний, помаранчевий, золотий, коричневий, теракотовий) на рік Вогняної Коні.

Окуляри та аксесуари: Окуляри-маска, черевики на низьких підборах, балетки з V-вирізом, структуровані сумки, хустки.

Основні акценти сезону:

Східний стиль: Сукні поверх штанів, халати, велика кількість прикрашений.

Нова романтика: Кришталево чисті образи з елементами сільського стилю та мережива.

Трансформація тіла: замість відкритості - принти, що імітують оголене тіло, скульптурні форми.

Верхній одяг: Короткі пальта, кейпи, шуби.

Мода у 2026 році продовжує рухатися у напрямі практичності, технологічності та індивідуальності. Після кількох сезонів швидкоплинних трендів дизайнери та бренди все більше роблять ставку на комфорт, функціональність та речі, які можна носити роками. Головна ідея моди 2026 – одяг має не лише виглядати стильно, а й відповідати ритму життя сучасної людини.

Тренд на багатофункціональність

У центрі уваги – речі-трансформери. Куртки з рукавами, що відстібаються, штани, що перетворюються на шорти, пальто з кількома варіантами носіння. Такий одяг дозволяє знизити кількість речей у гардеробі та одночасно створювати різні образи. Особливо популярними стають моделі для міського життя, що підходять і для роботи, і для відпочинку.

Технологічні тканини

У 2026 році активно використовуються інноваційні матеріали: водовідштовхувальні, дихаючі, терморегулюючі. Одяг стає легшим, але водночас теплішим і практичнішим. Зростає попит на тканини із перероблених матеріалів, а також на "розумні" текстили, які адаптуються до температури тіла або змін погоди.

баланс між оверсайзом та структурою

Мода відходить від крайнощів. Якщо раніше домінували або дуже обтиснуті, або дуже об'ємні речі, то 2026-го популярними стають збалансовані силуети. Широкі штани поєднуються з чіткими жакетами, пальто із приталеними базовими речами. У тренді костюми з м'якою посадкою, які виглядають елегантно, але не сковують рухи.

Натуральні кольори та глибокі відтінки.

На палітрі сезону переважають спокійні, природні кольори: оливковий, теракотовий, графітовий, пісочний, глибокий синій. Водночас дизайнери надають акцентів у вигляді насичених кольорів – смарагдового, бордового, ультрамаринового. Популярні стають монохромні образи, коли весь комплект витриманий в одному відтінку.

Повернення елегантності

Після довгого періоду спортивного стилю моду повертаються традиційні елементи: приталені пальто, костюми, сорочки з чіткими лініями. Але ця елегантність виглядає спокійніше – без зайвої суворості та формальності. Навіть класичні речі тепер мають м'які тканини та комфортний крій.

Джинсовий тотал-цибуля

Денім знову стає одним із основних трендів. У моді не лише класичні джинси, а й повні образи з деніму: куртки, спідниці, жилети, сорочки. Популярні як темні, насичені відтінки індиго, так і світлі варіанти, що вицвіли. Особливо актуальні прямі та дещо розширені моделі.

Акцент на індивідуальність

Мода 2026 року підтримує ідею самовираження. У тренді – нестандартні поєднання стилів, вінтажне приладдя, ручна робота, кастомізація одягу. Люди все частіше комбінують мас-маркет із дизайнерськими чи секонд-хендами речами, створюючи унікальні образи.

Взуття: комфорт.

Серед взуття популярні залишаються кросівки, але у більш стриманому дизайні. Також у тренді масивні черевики, лофери на товстій підошві та мінімалістичні чоботи. Головний акцент – зручність та універсальність.

Аксесуари з характером

У 2026 році аксесуари стають важливою частиною образу. Великі сумки, геометричні прикраси, широкі ремені та шарфи з фактурних тканин допомагають зробити навіть базовий одяг виразнішим.

Загалом мода 2026 року – це поєднання практичності, технологій та особистого стилю. Тренди стають менш жорсткими, а головним правилом залишається комфорт та впевненість у собі. Одяг більше не диктує, як виглядати, а лише дає інструменти для створення власного стилю.

Всі новини